Gute Nachrichten, vor allem für Autofahrer: Nach rund vier Monaten Bauzeit wird der Trieselsrand in Ilmenau am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben. Auf 180 Metern Länge wurden dort ein neuer Regenwasserkanal sowie eine neue Trink- und Schmutzwasserleitung gebaut. Wie Sascha Thäsler, Technischer Leiter Abwasser beim Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) erklärt, sei der Grund für die Baumaßnahme gewesen, dass vor allem der Regenwasserkanal baufällig gewesen sei.