Gute Nachrichten, vor allem für Autofahrer: Nach rund vier Monaten Bauzeit wird der Trieselsrand in Ilmenau am Donnerstag wieder für den Verkehr freigegeben. Auf 180 Metern Länge wurden dort ein neuer Regenwasserkanal sowie eine neue Trink- und Schmutzwasserleitung gebaut. Wie Sascha Thäsler, Technischer Leiter Abwasser beim Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) erklärt, sei der Grund für die Baumaßnahme gewesen, dass vor allem der Regenwasserkanal baufällig gewesen sei.
Straße in Ilmenau Trieselsrand nach Monaten wieder frei
Jennifer Brüsch 01.10.2025 - 11:59 Uhr