Eine knochige Rapunzel lässt ihr sprödes Haar hinunter, ein totes Geißlein pendelt in einer Standuhr herum und der bekannte Wolf im Kostüm der Großmutter erhebt sich von einem Bett – In der Werkstatt von Florian Erhardt warten allerhand Requisiten auf ihren Einsatz an Halloween. Die Figuren arrangieren sich zu Szenen, die sich leicht mit den klassischen Märchen aus unsere Kindheit in Verbindung bringen lassen. Allerdings muten sie wie eine Albtraumversion der Geschichten an, die Eltern ihren Kindern beim Einschlafen vorlesen.