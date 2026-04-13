Augsburg (dpa/lby) - Eine Frau soll einem Autofahrer den Weg versperrt und versucht haben, dessen Beifahrerin auszurauben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Raubes und Sachbeschädigung, wie es hieß.
Unvermittelt blockiert eine Frau die Straße, schlägt auf die Motorhaube und geht auf die Beifahrerin los. Was steckt hinter dem Vorfall?
Augsburg (dpa/lby) - Eine Frau soll einem Autofahrer den Weg versperrt und versucht haben, dessen Beifahrerin auszurauben. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Raubes und Sachbeschädigung, wie es hieß.
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Den Angaben nach hatte die 62 Jahre alte Frau zuerst dem Autofahrer in Augsburg den Weg versperrt. Der 63 Jahre alte Fahrer habe sie daraufhin angesprochen, weil sie mitten auf der Fahrbahn stand. Die Frau sei dann auf das Auto zugegangen, habe mehrfach auf die Motorhaube geschlagen und versucht, die 63 Jahre alte Beifahrerin aus dem Wagen zu ziehen. Dabei soll sie versucht haben, die Handtasche der Frau an sich zu reißen.
Laut Polizei zog der Autofahrer die Angreiferin weg und fuhr zusammen mit seiner Beifahrerin - mitsamt Handtasche - zur Polizei. Eine Streife nahm demnach die 62-Jährige fest. Sie habe Widerstand geleistet und sei aufgrund ihres Verhaltens in ein Bezirkskrankenhaus gebracht worden.