Den Angaben nach hatte die 62 Jahre alte Frau zuerst dem Autofahrer in Augsburg den Weg versperrt. Der 63 Jahre alte Fahrer habe sie daraufhin angesprochen, weil sie mitten auf der Fahrbahn stand. Die Frau sei dann auf das Auto zugegangen, habe mehrfach auf die Motorhaube geschlagen und versucht, die 63 Jahre alte Beifahrerin aus dem Wagen zu ziehen. Dabei soll sie versucht haben, die Handtasche der Frau an sich zu reißen.