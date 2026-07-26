Wieder ist im Bereich Jagdshof/Schauberg ein Verkehrszeichen gestohlen worden. Wie Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg am Samstagnachmittag feststellten, fehlte dort zum wiederholten Mal ein Verkehrsschild. Dabei handelt es sich um ein Verbotszeichen für Motorradfahrer, die Strecke an Wochenenden und Feiertagen zu nutzen. Das Schild zeigt die schwarze Silhouette eines Motorradfahrers auf einem Bike in einem roten Kreis. Die Strecke bei Jagdshof ist dafür bekannt, dass sie vor allem an Wochenenden intensiv durch Motorradfahrer genutzt wird.