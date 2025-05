Bürgermeister Ronny Römhild hat das Strandbad Breitungen erst kürzlich als „Kind der Gemeinde“ bezeichnet. Ein schönes Kind, ergänzte Kämmerin Susan Semisch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Aber eben auch eines, das finanziell wahrscheinlich nie ganz auf eigenen Beinen stehen wird. Zwar gab es in den vergangenen neun Jahren, seit die Gemeinde den Betrieb in Eigenregie übernommen hat, auch einmal ein kleines Plus. Normalerweise aber rechnet die Verwaltung mit Blick auf ihren Eigenbetrieb mit roten Zahlen.