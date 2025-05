In Nürnberg öffnete das Westbad, in Erlangen das Röthelheimbad, auch in anderen Kommunen tauchten die ersten Badegäste ins Wasser ein. Die meisten öffentlichen Bäder in Bayern nehmen den Betrieb aber erst im Laufe der kommenden Wochen auf. Davon abgesehen wagen sich in Bayerns Seen schon seit Wochen offenkundig nicht allzu kälteempfindliche Schwimmerinnen und Schwimmer ins nach wie vor recht kühle Nass.