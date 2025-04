Im Bundestagswahlkampf fiel AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel mit der steilen These auf, Adolf Hitler sei doch in Wirklichkeit ein Kommunist gewesen. Hatte sie sich da vom Namen seiner Partei fehlleiten lassen? Schließlich steht das S in NSDAP für „sozialistische“ und das A für Arbeiter. Da liegt der Kommunismus nahe. Zumindest für Alice Weidel, die im Wahlkampf Unterstützung von Trump-Berater Elon Musk erhielt, dem reichsten Mann der Welt, der nun wirklich nicht in dem Rufe steht, sozialistische oder kommunistische Anwandlungen zu zeigen.