Strafvollzug: Thüringer Jugendgefängnis nimmt weiter auch Erwachsene auf

Arnstadt (dpa/th) - Im Thüringer Jugendgefängnis in Arnstadt werden auch künftig weiter Erwachsene einsitzen. Damit solle den seit Jahren stetig sinkenden Zahlen in der Jugendhaft Rechnung getragen werden, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung in Erfurt mit. Die Unterbringung von jungen Häftlingen bis zum Alter von 30 Jahren in einem gesonderten Hafthaus wurde bereits seit mehreren Monaten in Arnstadt erprobt. Sie habe sich bewährt und zu keinen Einschränkungen zulasten der jugendlichen und heranwachsenden Gefangenen geführt, hieß es.