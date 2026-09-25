Hohenleuben (dpa/th) - Nach dem Tod eines Häftlings im Gefängnis Hohenleuben (Kreis Greiz) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu den näheren Umständen. "Gegenwärtig liegen keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor", teilte das Justizministerium in Erfurt mit. Der Mann sei am Freitag tot in seinem Haftraum aufgefunden worden. Er habe mutmaßlich Suizid begangen. Der Gefangene war den Angaben zufolge wegen Mordes verurteilt.