Strafvollzug Neuschwanstein-Mörder kämpft gegen drohende Abschiebung

In solchen Fällen ist unklar, wie lange ein Mörder im Gefängnis bleiben muss. Es ist Sache der Strafvollstreckungskammer des zuständigen Landgerichts, dies später zu prüfen. Bei der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld im Urteil ist es nicht unüblich, dass der Verurteilte 20 bis 25 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Im Fall des Neuschwanstein-Mörders könnte es also sein, dass der Vollzug des Ausweisungsbescheides erst in etwa zwei Jahrzehnten ansteht.