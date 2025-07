Die Kommission hatte nach dem damaligen Besuch in Gablingen auch den Verdacht geäußert, dass Justizmitarbeiter die Zustände in dem Gefängnis vertuscht haben könnten. Grund ist, dass die Kontrolleure nicht sofort die Zellen besichtigen konnten, sondern etwa 20 Minuten warten mussten. Eisenreich berichtete in dem Schreiben, dass der Täuschungsverdacht Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sei.