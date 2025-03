Strafverfahren: Mann schläft beim Fahren ein - Trümmerfeld auf A8

Taufkirchen (dpa/lby) - Der Sekundenschlaf eines 87-jährigen Autofahrers auf der A8 hatte schwerwiegende Folgen. Der Senior kam am Nachmittag in Richtung München in Höhe Taufkirchen mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug fuhr gegen mehrere Verkehrsschilder und die Schutzplanke. Infolge des Aufpralls sei der Wagen nahezu ungebremst in die Mittelschutzplanke geschleudert worden, die sich dann auf die Gegenfahrbahn in Richtung Salzburg gewölbt habe. Das Auto sei schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen.