Zirndorf (dpa/lby) - Zwei 13-Jährige haben in Mittelfranken eine Gartenhütte angezündet und sind in ein Lottogeschäft eingebrochen. Zudem seien sie noch für weitere Straftaten in Zirndorf (Landkreis Fürth) verantwortlich, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden belaufe sich demnach auf mehrere tausend Euro. Aufgrund ihres Alters seien die Teenager aber strafunmünding.