Straftat in der Innenstadt: Touristen zeigen Hitlergruß vor der Alten Oper

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Touristen haben auf dem Frankfurter Opernplatz den sogenannten Hitlergruß gezeigt und sich dabei fotografiert. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife beobachtete dies am Montagvormittag und sprach die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer aus Spanien darauf an, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. Sie hätten nach eigenen Aussagen nicht gewusst, dass das Zeigen des Hitlergrußes in Deutschland verboten sei.