Die Mühlen der Justizbehörden habe lange aber gründlich gemahlten: Rund eineinhalb Jahre nach der gegen den Brotterode-Trusetaler Bürgermeister Kay Goßmann gestellten Anzeige haben die Justizbehörden informiert, dass sie die Angelegenheit nicht weiter verfolgen werden. Er habe Post von der Staatsanwaltschaft bekommen, informierte Goßmann persönlich den Stadtrat in der Sitzung am 19. Mai. „Die Ermittlungen wegen Untreue sind eingestellt worden.“ Mehr habe auch gar nicht in dem Schreiben gestanden.