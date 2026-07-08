Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die 59 Jahre alte Hauptangeklagte aus Velbert bei Wuppertal und eine 60-jährige Mitangeklagte aus dem bayerischen Fürth mehrfach versucht haben, den Ehemann der 59-Jährigen mit Gift zu töten. Der habe ihr zuvor die Scheidung angekündigt und eine Beziehung mit einer neuen Lebensgefährtin aufgenommen. Die 59-Jährige habe befürchtet, durch die Scheidung finanzielle Nachteile zu erleiden.