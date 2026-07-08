Nach Angaben der Staatsanwältin hatten die 59-Jährige aus Velbert bei Wuppertal und die 60-Jährige aus dem bayerischen Fürth mehrfach versucht, den Ehemann der 59-Jährigen mit Gift zu töten. Weil dieser sich habe scheiden lassen wollen, habe die 59-Jährige befürchtet, einen Teil ihres Lebensunterhalts zu verlieren. Den habe sie daher mit der Witwenrente und dem Vermögen ihres Mannes decken wollen.