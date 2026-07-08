Gegen die Frauen, beide deutsche Staatsbürgerinnen, wurden Haftbefehle erlassen. Die Velberterin sitzt seit Ende November unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Sie schweige zu den Vorwürfen, nachdem sie sich zuvor in Widersprüche verwickelt habe, hieß es damals.
Gegen ihre mutmaßliche Komplizin wurde vom Amtsgericht im bayerischen Fürth Haftbefehl wegen Beihilfe zum Mord erlassen. Inzwischen geht die Anklage sogar von einem gemeinschaftlichen Mordversuch aus. Die Freundin aus Bayern habe, als sie in den Tatplan eingeweiht war, zugestimmt und ihre Unterstützung zugesichert. Der Prozess wird fortgesetzt.