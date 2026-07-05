Strafprozess Frauen wegen Serie von Giftanschlägen vor Gericht

Mutmaßliches Mordmotiv

Als Motiv gehen die Ermittler nicht nur von Wut über die angekündigte Scheidung aus: Die Velberterin habe befürchtet, dass ihr Mann nach der Scheidung nicht mehr für ihre Lebenshaltungskosten aufkommen werde. Die habe sie daher mit der Witwenrente und dem Vermögen ihres Mannes decken wollen.

Die Freundin aus Bayern habe, als sie in den Tatplan eingeweiht war, zugestimmt und ihre Unterstützung zugesichert. Zunächst habe die 59-Jährige mehrere Flaschen Bier mit unbekannt gebliebene Pflanzensamen versetzt. Auch Schlafmittel und Cannabisöl seien dem Ehemann ins Bier gemischt worden.

Die Mitangeklagte aus Fürth habe per WhatsApp Tipps zur Spurenbeseitigung gegeben. Dann soll die Velberterin zermahlene Samen in eine Suppe gegeben haben - erneut ohne Wirkung. Doch die Frauen hätten nicht aufgegeben: Erst hätten sie online vier Tüten Samen des Blauen Eisenhuts bestellt - und schließlich die Pflanze selbst. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gelten sie als unschuldig.