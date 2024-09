Strafprozess: Drei Männer in Bayreuth wegen Brandstiftung verurteilt

Mit Brandstiftung geprahlt

Laut Anklageschrift hatten sich die Männer am Abend der ersten Tat im Keller eines Tatbeteiligten getroffen und waren übereingekommen, dass es interessant wäre, wenn wieder ein Einsatz der Feuerwehr wegen eines Brandes in Mainleus stattfinden würde. Schließlich sollen sie sich darauf geeinigt haben, das Haus in Brand zu stecken, in dem einige Monate zuvor ein Mann ermordet worden war.

Später sollen die Männer in einem Videochat mit der ersten Brandstiftung geprahlt haben. Offensichtlich schnitt ein Teilnehmer des Chats einen Teil des Gesprächs mit. Das Video wurde schließlich über Messengerdienste an weitere Menschen geschickt. So kamen die Ermittler den Verdächtigen auf die Schliche.