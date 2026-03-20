Strafjustiz: Moskaus Militär soll künftig Inhaftierte im Ausland befreien

Moskau - Die russischen Streitkräfte sollen künftig auch im Ausland inhaftierte Staatsbürger des Landes befreien können, wenn diese nach Auffassung von Kremlchef Wladimir Putin zu Unrecht verurteilt wurden. Das sieht eine Gesetzesänderung vor, die nun mit Vorrang in der Staatsduma angenommen werden solle, wie Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin sagte. Es gehe um eine "Stärkung des Schutzes der Rechte unserer Bürger vor Handlungen unfreundlicher Staaten", sagte Wolodin. Die Annahme der von der Regierung bereits gebilligten Gesetzesänderung gilt als Formalie.