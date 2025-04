Straffällige: Alternative zu Ersatzfreiheitsstrafe wird wenig genutzt

Auch im vorvergangenen Jahr war der Anteil derer, die zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt wurden, stattdessen aber auf die freie Arbeit setzten, überschaubar: Damals wurde in 290 Fällen mittellosen Verurteilten diese Option gewährt - von 4.204 Fällen, in denen Ersatzfreiheitsstrafen angeordnet wurden. Ebenso zogen es 2023 Straffällige in 270 Fällen vor, Laub zu harken, Müll zu sammeln oder andere gemeinnützige Arbeit zu leisten, statt ins Gefängnis zu kommen. Damals hatten die Staatsanwaltschaften in 4.545 Fällen Ersatzfreiheitsstrafen angeordnet.