Strafen und KI-Technik Wie Handysündern Einhalt geboten werden könnte

Goslar - Kurz eine E-Mail lesen, eine Nachricht beantworten oder den Songtitel wechseln: Derartige Ablenkungen können das Unfallrisiko erheblich erhöhen. Zahlen aus der Forschung etwa zeigten: Wer während der Fahrt Nachrichten tippe, erhöhe das Unfallrisiko um das Sechsfache, sagte die Chef-Unfallforscherin im Gesamtverband der Versicherer, Kirstin Zeidler. 2023 habe aber trotzdem knapp jeder Vierte zumindest ab und an während der Fahrt Nachrichten oder E-Mails verschickt, wie aus einer Umfrage der Versicherer-Unfallforschung hervorgehe. Gibt es also Möglichkeiten, den Verkehr in diesem Bereich sicherer zu machen?