Strafe: Radler gerät in Schießübung - jetzt muss er Bußgeld zahlen

Bad Lippspringe - Ein Radtourist aus Nordeuropa ist auf einem Truppenübungsplatz am Rande des Teutoburger Waldes versehentlich in eine Gefechtsübung geraten. Jetzt muss er nach dem Vorfall im September ein Bußgeld zahlen. Die Bundeswehr bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass wegen einer Ordnungswidrigkeit Anzeige gegen ihn erstattet wurde. Über den für den Radfahrer lebensgefährlichen Vorfall auf dem nordrhein-westfälischen Truppenübungsplatz in der Senne hatte die "Neue Westfälische" mehrfach berichtet.