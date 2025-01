Strafe nach Kritik: Nach Kritik: Ustorf wird gesperrt und muss blechen

"Dieses Tor nicht zu geben, grenzt schon fast an Betrug. Ich weiß nicht mehr, was man dazu sagen soll", hatte Ustorf nach dem Spiel in einem proaktiven Interview vor den Fernsehkameras gesagt. "Das ist eine undiskutable Schiedsrichterleistung und war das Schlechteste, was ich in 30 Jahren Profi-Eishockey gesehen habe." Zudem sprach Ustorf bei Magenta Sport den Hauptschiedsrichtern Martin Frano und Achim Moosberger die Bundesligatauglichkeit ab.