Strafe in Singapur: Rückschlag für Russell im WM-Zweikampf der Formel 1

Singapur - Die ohnehin vagen WM-Hoffnungen des Engländers George Russell sind rapide gesunken. Am vergangenen Wochenende musste der Engländer seinen Mercedes wegen eines Motorschadens wenige Runden vor dem Ende auf Platz drei liegend vorzeitig abstellen. Wie Teamchef Toto Wolff nun vor dem Grand Prix von Singapur an diesem Sonntag bestätigte, erhält Russell wegen regelwidrigen Wechsels der Power Unit eine Strafe und muss vom Ende des Feldes auf dem Straßenkurs starten.