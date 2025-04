Ersatzhaft soll Aufmerksamkeit auf Klimapolitik lenken

"Diese Ersatzhaft – anstelle der Bezahlung der Geldstrafe – ist der letzte Protest, der mir in diesem Fall verbleibt", teilte Alt in einer Erklärung mit. Er wolle so die Aufmerksamkeit auf die Defizite in der Klimapolitik lenken, erklärte er. "Ich appelliere damit an die Bundes- und Landesregierungen in Deutschland, politische Maßnahmen dem Ernst der Lage anzupassen."