Alt dankte den Häftlingen und Wärtern, die ihn sehr gut aufgenommen hätten. Auch habe er Hunderte Briefe erhalten mit Unterstützung für seine "Protesthaft". Zugleich kündigte Alt an, dass er am 6. Mai wegen seines Klimaaktivismus in einer anderen Sache vor dem Amtsgericht Nürnberg erscheinen soll. Nun brauche er aber erst einmal Zeit, um die vielen ungewohnten Eindrücke sortieren zu können.