Erst Einspruch gegen Strafe, dann Rücknahme

Das Gericht hatte gegen den 50 Jahre alten Mann und die 44 Jahre alte Frau Strafbefehle festgelegt. Dagegen hatten beide allerdings Einspruch eingelegt, so dass die Vorwürfe in einem öffentlichen Prozess verhandelt werden sollten. Wie ein Gerichtssprecher berichtete, nahmen die Angeklagten in der Verhandlung dann aber die Einsprüche zurück. Dadurch wurden die Strafbefehle mit jeweils 160 Tagessätzen zu je 70 Euro Strafe rechtskräftig.