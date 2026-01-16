Strafbefehl rechtskräftig: Erpel unter Trampolin eingesperrt - Geldstrafe

Chiemsee (dpa/lby) - Wegen der Haltung eines wilden Erpels, eingezäunt unter einem Trampolin, muss eine Frau aus Oberbayern eine Geldstrafe zahlen. Die Halterin aus der Gemeinde Chiemsee (Landkreis Rosenheim), die drei Inseln im gleichnamigen Gewässer umfasst, sei wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie gegen das Jagd- und Naturschutzrecht zur Zahlung von 6.000 Euro verurteilt worden, teilte das Amtsgericht Rosenheim mit. Ein entsprechender Strafbefehl über 60 Tagessätze sei rechtskräftig.