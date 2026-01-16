Strafbefehl rechtskräftig: Erpel unter Trampolin eingesperrt - Geldstrafe

Die Frau hatte laut Polizei den Erpel mehr als ein Jahr lang unter den nicht artgerechten Umständen in dem Garten am Chiemsee gehalten. Im Sommer 2024 sei das "augenscheinlich nicht gesunde" Tier nach einer Kontrolle mit Experten des Veterinäramts zu einem Tierarzt gebracht worden. Der Erpel habe nicht mehr in freier Wildbahn leben können und sei deshalb eingeschläfert worden.