Das angestammte Brutpaar vom Vorjahr war zeitig nach dem Winteraufenthalt in Vacha zurück. Am 22. März lag das erste Ei im attraktiven Nest und war über die Storchencam zu sehen. Mit fünf oder sechs Eiern war das Gelege später komplett. Beide Partner lösten sich regelmäßig beim Brüten ab. Der Storchenmann ist am rechten Bein beringt, stammt aus Mittelfranken und lebt seit 2006 auf dem Vachaer Storchenturm. Trotz des hohen Alters von 22 Jahren war seine Jungenaufzucht über die vielen Jahre mit durchschnittlich zwei Jungen recht erfolgreich. Die Störchin stammt von Leimbach, ist 16 Jahre alt, hat von 2011 bis 2022 bei Heringen gebrütet und wechselte dann nach Vacha.