Stopp für Zuckersteuer Wie gefährlich ist Zucker?

Kehrseite des Süßen

Zucker enthält keine Vitamine und Mineralstoffe. Er liefert unnötige Kalorien. Wer regelmäßig zu viel davon isst oder trinkt, erhöht nachweislich sein Risiko für Übergewicht und Adipositas – mit weitreichenden Folgen für das Herz-Kreislauf-System, Typ-2-Diabetes oder bestimmte Krebsarten. "Zucker ist dabei nicht die alleinige, aber durchaus eine relevante Ursache", erläuterte Ernährungsforscher Stefan Kabisch von der Berliner Charité Ende 2025.