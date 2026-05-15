Stopp für Demokratieförderung: Förderstopp bedroht 41 Demokratieprojekte im Osten

"Man darf die Kommunen nicht allein lassen"

Die Aktion Zivilcourage e.V. mit Sitz in Pirna wurde 1998 gegründet. Der Verein berät unter anderem Kommunen, Behörden und Ehrenamtliche - besonders in Sachsen und Ostdeutschland, aber auch bundesweit - bei lokalen Konflikten, erklärt Projektleiter Phillip Koller. Die Spanne reiche dabei von Drohungen gegen Bürgermeister, gesellschaftlichen Spannungen rund um Windkraftprojekte oder auch bis hin zum Dialog zwischen Polizei und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Die Finanzierung des dafür zuständigen Projekts "Kooperationsverbund Demokratische Konfliktbearbeitung" in Höhe von rund 423.000 Euro läuft wie viele andere Förderungen Ende 2026 aus. "Man darf die Kommunen nicht allein lassen, man darf die Jugendlichen nicht allein lassen, man darf die Engagierten nicht allein lassen", fordert Koller. Dies könne dazu führen, "dass viele auch resignieren und sich zurückziehen". Und das wäre aus Kollers Sicht fatal "in einer Gemengelage, wo extremistische Kräfte Morgenluft wittern und sehr selbstbewusst auftreten".