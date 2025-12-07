Der Erlauer SV Grün-Weiß hat seine aktuell starke Form eindrucksvoll bestätigt und dem Tabellenführer VfL Meiningen 04 beim 1:1 ein intensives, leidenschaftliches Duell geliefert. Auf dem Kunstrasen in Schleusingen entwickelte sich von Beginn an ein temporeiches Spiel, in dem die Mannschaft von Trainer Maik Lipsius mutig auftrat und sich den historischen ersten Punkt in der Landesklasse redlich verdiente. „Ich kann sehr gut mit dem Punkt leben. In meinen Augen war es auch nicht glücklich, sondern ein gerechtes Unentschieden“, bilanzierte Lipsius nach Abpfiff. „Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, die viel Energie und Willen gezeigt hat. Wir haben uns reingehauen und sind mutig und aktiv geblieben.“