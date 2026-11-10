In Ilmenau ist am Montagabend, dem 88. Jahrestag der Pogromnacht, mit einem Stolpersteinrundgang an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. Am 9. November 1938 sind die Nationalsozialisten im gesamten Deutschen Reich gezielt gegen jüdische Bürger vorgegangen. Synagogen wurden angezündet, Geschäfte und Wohnungen zerstört. Die Pogromnacht war nur ein vorläufiger erster Höhepunkt der Judenverfolgung durch die Nazis.