Maik Wegner ist an diesem Tag der Mann des Tages. Alle Augen in der Sonneberger Sparkasse sind am Donnerstag auf ihn gerichtet. Vor ihm liegen zahlreiche Stollen und Weihnachtsplätzchen, die nur darauf warten, von ihm begutachtet zu werden. Wegner ist seit 2009 akkreditierter Brotsommelier und seit gut einem Jahr hauptberuflich als Brotprüfer für das Deutsche Brotinstitut unterwegs. Der 51-Jährige kommt ursprünglich aus dem Sauerland. Heute entscheidet er mit geschultem Auge, feiner Nase und vor allem seinem Geschmackssinn darüber, wie gut die Weihnachtsbackwaren der südthüringischen Bäcker sind.