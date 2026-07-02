München (dpa/lby) - Gerichte, Staatsanwaltschaften und das Justizministerium in Bayern sind derzeit nicht per Festnetztelefon oder E-Mail erreichbar. Die Telefonanlagen und Mailserver seien gestört, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Zuvor hatte BR24 berichtet. Im zuständigen Rechenzentrum werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Störung zu beheben. Wer eine Festnetznummer etwa eines Landgerichts in Bayern wählt, hört die Ansage: "Diese Nummer ist ungültig."