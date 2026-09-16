Störung auf Stammstrecke: Zughalt am falschen Ort löste Kurzschluss bei S-Bahn aus

München (dpa/lby) - Der für das Münchner S-Bahn-Netz folgenreiche Kurzschluss in einer Oberleitung am Dienstag hat laut Bahn eine ungewöhnliche Ursache: Eine S-Bahn hat an der falschen Stelle angehalten. Der Zug der Linie S8 sei "ungeplant genau in einem Trennbereich zwischen zwei Oberleitungsabschnitten zum Stehen" gekommen, teilte ein Bahnsprecher auf Nachfrage mit. "In der Folge kam es in diesem elektrisch sensiblen Bereich zu einem Kurzschluss, durch den die Oberleitungsanlage beschädigt wurde."