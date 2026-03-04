Es klappert wieder in Rohr. Über die Rückkehr von zwei Weißstorch-Pärchen können sich die Dorfbewohner der Dolmar-Gemeinde freuen. Werden die stolzen Großvögel doch gern als Frühlingsboten sowie Glücks- und Kinderbringer betrachtet. Kaum zurückgekehrt aus dem Winterquartier, begannen beide Storchenpaare wie üblich mit Aufräumungsarbeiten und Reparaturen an ihren Nestern – eines auf dem Schlot im Gewerbegebiet Rotes Tal, ein weiteres auf dem Mühlenschornstein nahe dem Flüsschen Hasel im Ried.