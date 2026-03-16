Für die Kosten von rund 6500 Euro, die der Martinrodaer Feuerwehrverein für einen Anhänger für die Einsatzkräfte, aber auch die Jugendwehr anschaffen wollte, muss ein Verein lange Sponsoren suchen und sparen. Umso erfreuter war Dominic Militzer, Vorsitzender des Martinrodaer Feuerwehrvereins, als sich relativ spontan Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) für den Samstagnachmittag zum Besuch ankündigte – im Gepäck eine Förderung über 5000 Euro.