Stipendium: Fleißigen Studenten winkt Extra-Geld

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung unterstützt mit dem Projekt „Talente in der beruflichen Bildung“ (Tibb) auch in Südthüringen junge Menschen, die in der Ausbildung hervorstechen. Ihnen winken mit dem Stipendium 300 Euro pro Monat – und das drei Jahre lang, informiert ein Sprecher der Industriegewerkschaft Bau-Agrar-Umwelt (IG BAU) Thüringen. Interessierte müssen am Ende des ersten oder am Anfang des zweiten Ausbildungsjahres sein. Die Hans-Böckler-Stiftung nimmt Bewerbungen noch bis zum 1. September entgegen.