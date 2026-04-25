Als sich das zu Beginn bestens gefüllte Atrium im Congress Centrum Suhl (CCS) nach Mitternacht sichtlich geleert hatte, aber noch immer Feierstimmung herrschte, demonstrierten die Meisterspielerinnen des VfB Suhl ihre Rhythmusgefühl. Locker legten sie gemeinsam auf der kleinen Bühne eine paar stimmige Tanzeinlagen hin. Meistertrainer Laszlo Hollosy ging ebenfalls kurz steil und zelebrierte zu Robbie-Williams-Klängen ein allerfeinstes Solo. Und eine gewisse Ähnlichkeit mit dem britischen Superstar ist dem Coach aus Ungarn durchaus eigen.