Mit einem stimmungsvollen Abschluss ging am Sonntag der Meininger Weihnachtszauber 2025 offiziell zu Ende, wenngleich er mit Montag noch einen Bonus-Tag verlängert wurde. Seit dem 24. November hatte sich der Marktplatz rund um Stadtkirche und Heinrichsbrunnen wieder in ein festlich funkelndes Weihnachtsdorf verwandelt und zahlreiche Besucher in die Innenstadt gelockt. Liebevoll geschmückte Hütten boten originelle Geschenkideen, handwerkliche Kostbarkeiten und kulinarische Genüsse. Ein abwechslungsreiches vorweihnachtliches Programm sorgte täglich für Unterhaltung und leuchtende Augen – besonders bei den kleinen Gästen. Zweimal wöchentlich schaute der Weihnachtsmann persönlich vorbei und stand geduldig für Fotos und kleine Gespräche zur Verfügung.