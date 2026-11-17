Geschäfte mit China schrumpfen

Nach Analyse der GTAI dürften die deutschen Ausfuhren nach China 2026 um knapp 13 Prozent auf 70,8 Milliarden Euro sinken. Die Volksrepublik, die Deutschland auf den Weltmärkten zunehmend Konkurrenz macht, komme damit nur auf rund 4,3 Prozent der Gesamtausfuhren und Rang 9 unter den deutschen Exportländern.

Die Exporte in die USA, den wichtigsten Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure, erholen sich zwar dieses Jahr mit einem geschätzten Plus von 3,4 Prozent auf 152 Milliarden Euro, so die GTAI. Sie blieben aber von der Zollpolitik der Trump-Regierung beeinträchtigt - trotz des Handelsdeals zwischen der Europäischen Union und den USA, der für die meisten Importe aus Europa eine Zollobergrenze von 15 Prozent festlegt.

Die zuletzt wachsenden Exporte und das starke Geschäft mit Europa sind ein Treiber für die Erholung der deutschen Wirtschaft, die nach Prognose von Bundesregierung und EU-Kommission dieses Jahr um 1,3 Prozent wachsen soll. Am Export, der traditionell eine Stütze der deutschen Wirtschaft ist, hängt laut Statistischem Bundesamt fast jeder vierte Arbeitsplatz hierzulande.

Osteuropa wird wichtiger

Das größte Wachstum für 2026 erwartet GTAI bei den Exporten nach Tschechien (plus 13,3 Prozent gegenüber 2025), in die Schweiz (10,1 Prozent) und nach Polen (8 Prozent). Auch das Geschäft mit den Niederlanden und Österreich ziehe stark an. Die Nachbarländer in Osteuropa seien in den Produktionsketten eng mit Deutschland verflochten. "Zusammengenommen sind Polen und Tschechien als Exportmärkte für Deutschland inzwischen bedeutender als die USA", erklärte die GTAI.