Stimmungstest für Merz und Co.: Was die NRW-Kommunalwahl für die Bundespolitik bedeutet

Unklar ist, ob die Partei es schaffen wird, einen Bürgermeister-, Oberbürgermeister oder Landratsposten zu erobern. Das wird möglicherweise erst in Stichwahlen entschieden. Den Wahlkreis Gelsenkirchen hatten die Rechtspopulisten bereits bei der Bundestagswahl im Februar gewonnen. Die kriselnde Bergbau-Stadt im Ruhrgebiet, das für seine frühere Kohle- und Stahlindustrie bekannt ist, hat die höchste Arbeitslosenquote Deutschlands.

Neue Unruhe für eine Koalition im Werden

Ein weiterer AfD-Schock dürfte neue Unruhe in die Koalition bringen, die gerade versucht, sich nach dem sehr holprigen Start wieder zusammenzuraufen. Die Union dürfte sich in ihrer Forderung nach einem straffen Kurs gegen illegale Migration bestärkt fühlen. Und die SPD hat möglicherweise ein weiteres Argument, ihre Bemühungen um ein AfD-Verbotsverfahren zu verstärken. Die Union hat Gespräche darüber gerade erst abgelehnt. Auch die anstehenden Beratungen über Sozialreformen werden vor dem Hintergrund schlechter Wahlergebnisse sicher nicht leichter.