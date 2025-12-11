Stimmungslage im Freistaat: Umfrage in Bayern sieht CSU bei 40 Prozent

Zweidrittel attestieren CSU "zentrale Rolle" in Berlin

Darüber hinaus ließ die CSU bei der Umfrage auch ein Meinungsbild zu ihrer eigenen Durchsetzungskraft in Berlin erstellen. Nach den vorgelegten Zahlen sprachen 65 Prozent der Befragten der CSU eine "zentrale Rolle" bei der Berücksichtigung der Interessen Bayerns zu. 58 Prozent gaben gar an, dass ohne die CSU in der Bundesregierung weniger Positionen der Union durchgesetzt würden. 55 Prozent finden, dass die CSU von allen Parteien in Bayern am meisten für die Kommunen tut.