Stimmung in Thüringen: Rechte Tendenzen - Minister wirbt für Polizeigesetz

Hintergrund für den Appell ist, dass sich derzeit für das neue Polizeiaufgabengesetz keine klare Mehrheit im Landtag abzeichnet. Linke und AfD lehnen es ab. Aber auch in der Regierungskoalition von CDU, BSW und SPD gibt es Forderungen nach Korrekturen, vor allem beim BSW. Linke-Fraktionschef Christian Schaft kritisierte Gruhners Appell. Probleme wie Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ließen sich nicht durch die Polizei lösen - das sei Aufgabe von Politik und Gesellschaft.