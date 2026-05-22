Stimmung in Thüringen: Rechte Tendenzen - Minister wirbt für Polizeigesetz

Erfurt (dpa/th) - Staatskanzleiminister Stefan Gruhner hat an die Abgeordneten des Thüringer Landtags appelliert, der Polizei im Freistaat mehr Befugnisse zu geben. "Wer entschlossen gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus, gegen organisierte Hasskriminalität vorgehen will, sollte seine Haltung gegen ein modernes Polizeiaufgabengesetz sorgsam abwägen", sagte Gruhner in einer Regierungserklärung zum neuen Thüringen-Monitor im Parlament in Erfurt. Nach einer repräsentativen Befragung für den Monitor vertreten 18 Prozent der Thüringer rechtsextreme Einstellungen.