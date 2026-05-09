Leon Schübel (Sieger Marathon/Stadtsteinach): „Einmal den Rennsteiglauf zu gewinnen, war schon immer mein Traum. Nun habe ich es geschafft und bin total glücklich. Seit Silvester habe ich kein Bier mehr getrunken, das lasse ich mir heute schmecken. Ich bin mitunter auch mit dem Rennrad in Thüringen unterwegs, und immer, wenn ich den Rennsteig quere oder das „Rennsteig-R“ sehe, bekomme ich Gänsehaut.“