Laszlo Hollosy, Cheftrainer VfB Suhl: „Jetzt liegt der Druck bei Schwerin, sonst sind sie am Mittwoch raus. Insofern war es heute ein enorm wichtiges Spiel, denn im zweiten Spiel in Schwerin zu bestehen wird nicht einfach. In Schwerin ist es nie leicht zu spielen. Heute sind wir unserer Taktik in den ersten beiden Sätzen gut gefolgt. Aber unter dem Strich haben wir noch nichts gewonnen, es war erst ein Spiel, das soeben zu Ende gegangen ist.“