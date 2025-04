Erfurt (dpa/th) - Die Haushaltsberatungen im Thüringer Landtag nähern sich der Zielgeraden: Das Zahlenwerk, um das seit Wochen gerungen wird, soll am Donnerstag (9.00 Uhr) ausgiebig beraten werden. Auf der Tagesordnung steht die Generalaussprache zum Etat, in der die Chefs der fünf Landtagsfraktionen das Wort haben. Danach sollen die Finanzen der einzelnen Ministerien beraten werden. Am Freitagvormittag ist dann die Abstimmung über den Haushalt mit einer Vielzahl von Korrekturen geplant.