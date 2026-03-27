Der 12. Juli 1959 war ein rabenschwarzer Tag für die Schmiedefelder. In dieser Nacht brannte ihr Kulturhaus „Freundschaft“ nieder, das für Urlauber und für Einheimische als kultureller Mittelpunkt des Ortes galt und einst über den Feriendienst der IG Wismut errichtet worden war. Nichts blieb vom Bau übrig, bis auf den Schornstein. Doch nicht lange dauerte es, bis die Schmiedefelder selbst den Nachfolgebau errichteten. Über das Nationale Aufbauwerk (NAW) der DDR, das über freiwillige Mitarbeit und Hilfe Bauvorhaben ermöglichte, stand innerhalb kürzester Zeit das neue Kulturhaus an alter Stelle.